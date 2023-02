Luego de lo que fue el llamado "clásico del buen fútbol" en Costa Rica, entre Herediano y Saprissa, vinieron las ya acostumbradas declaraciones de los protagonistas; específicamente de los estrategas de ambos clubes; por el bando florense, Jafet Soto y por los morados, Jeaustin Campos.

Con 4 expulsiones durante el juego (2 jugadores y el DT en Saprissa más 1 jugador en Herediano) era de esperarse que la labor arbitral fuese uno de lo temas principales en el evento, sin embargo y para sorpresa de muchos, los comentarios de ambas escuadras respecto al trabajo de los réferis fue positiva, o al menos así lo expresaron frente a los micrófonos.

Ambos clubes satisfechos

"El arbitraje estuvo muy bueno las rojas fueron rojas de todos lados... Así como también el domingo dije que el arbitraje estuvo terrible pues me parece que también hay que reconocer el manejo que tuvo Pedro" destacó Jafet Soto, técnico herediano.

Las palabras de Soto sorprendieron a todos, luego de varios días de despotricar contra la Comisión de Arbitraje y sus trabajos jornada a jornada.

Al otro lado de la acera, el técnico del monstruo, Jeaustin Campos, evidentemente más perjudicado por las decisiones arbitrales, también dio su criterio de lo sucedido, aunque, al igual que Soto, elogió el trabajo de Pedro Navarro.

"Al arbitraje le doy un 10 ahhh bueno... un nueve, porque aún no se porque me expulsaron no dije nada no ofendí a nadie (...) A los árbitros les pongo un 9 porque el resto fue responsabilidad de nosotros... nosotros permitimos, que todo esto pasará si nosotros líquidamos el partido ni apagón ni expulsiones hubiesen influido en un 3 a 0 si hubiésemos definido" dijo el timonel morado luego de sufrir una humillante derrota.

Las declaraciones de ambos estrategas fueron algo más que inesperadas, máxime con una semana tan cargada por temas arbitrales y dimes y diretes por parte de actores deportivos dentro y fuera de la cancha.

El partido acabó con un abultado 4 por 1 en favor de los rojiamarillos y con este triunfo, el Team se coloca de nuevo en zona de clasificación, mientrs que Saprissa concedió una ventaja de 5 puntos al líder, Alajuelense.