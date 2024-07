La Selección de México se despidió este domingo de la Copa América 2024 tras empatar sin goles ante Ecuador en un disputado encuentro en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Glendale. De esta manera El Tri registró un nuevo fracaso y David Faitelson explotó en las redes sociales con contundentes mensajes.

Durante toda esta Copa América se encontró a una Selección de México sin contundente ni ideas para buscar una salida distinta en busca del resultado. El equipo dirigido por Jaime Lozano no pudo encontrar la fórmula para superar a una sólida defensa ecuatoriana, y se vio limitado en la generación de ocasiones claras de gol.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección de México?

“No hay proyecto para el 2026. Hay futbolistas que no pueden jugar en esta selección. El entrenador no está preparado para dirigir a la selección en el momento que vive el futbol mexicano. Es tiempo de tomar decisiones antes de que se nos venga encima el Mundial”, afirmó David Failtelson.

David Faitelson en sus redes

“Que den la cara aquellos que han puesto a nuestro futbol en está tétrica situación. Que no se escondan. Fracaso monumental de México. No merecía la siguiente ronda de la Copa América”, sentenció David Faitelson.

Un futuro incierto para México

Selección México – Copa América 2024

La eliminación temprana en la Copa América 2024 deja interrogantes sobre el futuro del Tri, que ahora deberá enfocarse en las eliminatorias mundialistas para Qatar 2026. Era una buena oportunidad de demostrar como representante de Concacaf en este torneo y todo terminó siendo un gran fracaso.