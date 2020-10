Thomas Christinansen y un récord que lo coloca en la historia de la Selección de Panamá

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, venció a Costa Rica en dos partidos amistosos.

Tan solo hace unos meses, la Selección de Panamá a través de la Federación Panameña de Fútbol, hace pudo hacer de manera oficial la contratación del estratega hispano-danés, Thomas Christiansen, de 47 años de edad. Con un solo objetivo claro: la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pero, Thomas Christiansen no pudo haber debutado de una mejor manera. En primer duelo amistoso ante los ticos en condición de visitante, pudo lograr su primera victoria al mando de los canaleros gracias a un gol de Abdiel Cocanegra al minuto 92 de partido. Posteriormente, en un segundo cotejo ante Costa Rica el día de ayer, se repetiría el resultado y su protagonista. Abdiel Cocanegra le daba el segundo triunfo de forma consecutiva ante los costarricenses.

RÉCORD PARA THOMAS CHRISTIANSEN

Estos dos resultados, han colocado al entrenador Thomas Christiansen en la historia de la selección panameña. Y es que tan solo tres técnicos han podido ganar sus dos primeros encuentros sin recibir un solo gol en toda la historia de la selección canalera. José Bezerra (2-0, 0-5 vs Nicaragua -1995-) Gary Stempel (2-0, 1-0 vs Cuba -2003-) Thomas Christiansen (0-1, 0-1 vs Costa Rica -2020-)

"El equipo ha estado muy bien, ha peleado, ha mostrado garra y sobretodo el orden defensivo ha sido vital. No me sorprendió nada Costa Rica. Destacaría lo organizado que estuvo el equipo y que cada jugador ya sabía que tenía que hacer y hacia donde llevar al riva", señaló el entrenador Thomas Christiansen luego de la segunda victoria ante Costa Rica.

"A pesar de no tener jugadores rápidos en la defensa, adelantamos las líneas y eso es de valentía y esa fue una de las razones por la cual ellos no encontraron los espacios. Estoy orgulloso del compromiso de esta selección. Disciplina y orden han marcado el camino para lograr estas 2 victorias. Seguimos trabajando para crecer", finalizó Thomas Christiansen con un mensaje a través de sus redes sociales.