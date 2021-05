Partidos de hoy, 23 de mayo de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 23 de mayo de 2021, con Serie A, Ligue 1, entre otras.

Comienza un domingo con mucha actividad de fútbol en las ligas más importantes del mundo. La Serie A definirá a sus clasificados a la Champions League, Europa League y la Conferencia de Europa. Por otro lado, la Ligue 1 tendrá una jornada con muchas más definiciones: el campeón se definirá en simultaneo en la última jornada.

La Premier League también define a sus clasificados a las copas del viejo continente. Ya tienen un campeón, Manchester City. Hoy es la última jornada en todos los torneos más destacados y enterate acá de los partidos que podés seguir y desde donde podes verlo durante este domingo, 23 de mayo.

Serie A

Se jugarán seis partidos a la vez para definir a los clasificados. Inter ya se quedó con la liga y restan definir los demás puestos. Los encuentros se jugarán a las 12:45 de Centroamérica y son: Atlanta vs. Milan, Bologna vs. Juventus (obligado a ganar para entrar a Champions), Nápoli vs. Hellas Verana, Sassuolo vs. Lazio, Spezia vs. Roma y Torino vs. Benevento. Todos se podrán ver por ESPN Play.

Keylor Navas irá por un nuevo título con el PSG. (Getty Images)

Ligue 1

Todavia no hay campeón en Francia y todo se define entre el Lille y PSG. El equipo de Keylor Navas está a un punto de los mencionados y enfrentarán hoy a Stade Brestois (se podrá ver por ESPN Play). A la misma hora (13:00 de Centroamérica) Angers vs. Lille.