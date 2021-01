PSG con Keylor Navas vs. Olympique de Marsella se enfrentarán hoy por la Supercopa de Francia 2020. Conoce el horario y canal para verlo en directo.

El PSG de Keylor Navas tendrá este miércoles 13 de enero su primera final del año. Se trata de la Supercopa de Francia, torneo que enfrenta al campeón de la Ligue 1 y el de la Copa Francia. Como los parisinos ganaron ambos títulos, su rival será el Olympique de Marsella, subcampeones locales del último curso.

PSG vs Olympique de Marsella: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El partido se disputará hoy, miércoles 13 de enero, desde las 14 horas de Centroamérica en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens. El mismo podrá verse por televisión mediante beIN SPORTS (Estados Unidos) y ESPN Extra (Latinoamérica).

PSG vs Olympique de Marsella: Cómo llegan los vigentes campeones

PSG llega a este certamen en calidad de campeón de la Copa Francia 2020, aunque lo cierto es que también conquisto la Ligue 1 2020. Sin embargo, como el trofeo debe ser dirimido en cancha, tendrán que enfrentar a los subcampeones nacionales en una nueva edición del clásico francés. Con nuevo entrenador y una goleada 3-0 como último registro (ante el Brest el último sábado), buscarán bordar una estrella dorada en la página "enero de 2021" de su historia.

PSG vs Olympique de Marsella: Cómo llegan los olímpicos

El Marsella no está teniendo una gran temporada. No, claro, para lo que su presente y plantilla demandan: se ubican en la sexta posición de la Ligue 1 (fuera de toda clasificación a copas). Además, quedó último en el Grupo C de la Champions League 2020/21, por lo que esta enfocado 100% en el torneo local... Y en esta Supercopa de Francia.

PSG vs Olympique de Marsella: último enfrentamiento entre ambos en la Ligue 1

El último encuentro entre ambos fue el domingo 13 de septiembre del 2020 por la Ligue 1 2020/21. En aquella oportunidad, la victoria fue para los focenses por 1-0, con el solitario gol de Thauvin a los 31 minutos.