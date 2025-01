“Pagarle a Saprissa”: Guimaraes insiste y Alajuelense se mueve para quedarse con un ex jugador morado.

Desde que perdió las finales, la Liga Deportiva Alajuelense comenzó con su reconstrucción sin tiempo que perder ya que el nuevo campeonato comienza ya, este mismo fin de semana.

En ese camino, Alexandre Guimaraes se mostró activo a la hora de limpiar el plantel e incorporar nuevas estrellas, aunque hay un futbolista al que todavía no pudo traer pero no se rinde. Y se trata de un ex Saprissa.

El jugador con pasado en Saprissa que quiere Guimaraes en Alajuelense

Se trata de Abner Hudson, quien inició su carrera en las formativas del Monstruo y actualmente juega en Pérez Zeledón.

La Liga, según información de Kevin Jiménez, sigue negociando por el delantero aunque ahora el impedimento son “algunos puntos de los derechos de formación que deben pagarle a Saprissa”, explicó el periodista.

Kevin Jiménez fio la información. (X.com)

“El jugador podría quedarse cedido en Pérez Zeledón por 6 meses debido a que ya jugó en Guadalupe y PZ esta temporada”, agregó Jiménez, quien además especificó que el pase “aún no está hecho pero sí avanzado”, por lo que para este viernes se espera “una nueva ronda de conversaciones”.

