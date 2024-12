Alajuelense ha reafirmado su dominio en la región al colocar a varios de sus jugadores en el once ideal de la reciente Copa Centroamericana 2024. Su desempeño destacado a lo largo del torneo no solo los llevó a ser protagonistas en la competencia, sino también a que sus futbolistas fueran reconocidos como los mejores en sus respectivas posiciones.

Lo que llamó la atención de muchos fue la inclusión de un jugador del Saprissa en este prestigioso equipo ideal. A pesar de que los morados no lograron el protagonismo esperado en el torneo, este reconocimiento individual destaca que su plantilla sigue contando con figuras de alto nivel capaces de brillar incluso en competencias internacionales.

Alajuelense vuelve a darle un golpe a Saprissa

La elección del once ideal no solo premia a los futbolistas más destacados, sino que también refleja el rendimiento general de los equipos participantes. En este caso, Alajuelense dominó ampliamente la selección, lo que no sorprende considerando su desempeño consistente y su capacidad para marcar diferencias en los momentos clave.

Leonel Moreira fue seleccionado como el mejor portero, gracias a su seguridad bajo los tres palos y su capacidad para realizar atajadas decisivas en momentos clave. En la defensa, Alexis Gamboa destacó por su solidez y liderazgo, consolidándose como un pilar fundamental en la zaga.

Liga Deportiva Alajuelense

En el mediocampo, Celso Borges fue incluido por su experiencia y visión de juego, que lo convirtieron en el cerebro del equipo. Anderson Cardoso, desde el extremo, aportó desequilibrio y creatividad, siendo una constante amenaza para las defensas rivales. Finalmente, Diego Campos fue elegido como delantero, respaldado por su papel como goleador del certamen.

Once ideal de la Copa Centroamericana 2024

Alajuelense dominando Centroamérica

La presencia de estos cinco jugadores en el equipo ideal no solo resalta la calidad del plantel de Alajuelense, sino que también confirma su hegemonía en el torneo, consolidando su posición como uno de los clubes más competitivos de Centroamérica.