Rolando Fonseca toca el orgullo morado y dice lo que nadie en Saprissa quería admitir

Deportivo Saprissa atraviesa por uno de los momentos más complicados de la temporada tras la dura derrota por 3-0 frente a Club Sport Herediano en la final de ida del Torneo Apertura 2024.

El encuentro, disputado en el Estadio Carlos Alvarado, dejó al Monstruo con un pie y medio fuera del certamen de cara a la revancha, programada para este miércoles 18 en el Ricardo Saprissa.

Rolando Fonseca expuso el gran problema de Saprissa

En medio de este panorama desolador, el histórico exfutbolista Rolando Fonseca no tuvo reparos en señalar lo que considera el principal problema del equipo tibaseño.

En declaraciones para TDMás, el exmorado fue contundente: “Los jinetes que llevaban el peso de llevar los juegos a estas instancias y ganar son los que se expulsan, los que se lesionan, los que no han tenido regularidad, los que ya no están, y comienzan a asumir el rol chicos que están empezando, y esos chicos no han pesado.”

Los que se expulsan, los lesionados y los que ya no están

Uno de los casos que ejemplifica lo señalado por Fonseca es el del capitán Mariano Torres. Durante esta temporada, el volante argentino solo ha sido titular en 10 de los 25 partidos del equipo en el Apertura 2024. Las constantes lesiones, sumadas a una suspensión de cinco partidos tras su expulsión ante Cartaginés, limitaron considerablemente su participación.

Si bien Mariano Torres ha estado disponible para los partidos de la segunda fase, Saprissa también se resiente de las bajas sufridas durante el último mercado de fichajes, en el cual se dieron las salidas de figuras como Warren Madrigal, Kevin Chamorro, Gerald Taylor y Luis Paradela.

Además, la lesión de Jefferson Brenes durante la serie ante de semifinales ante San Carlos, que lo dejará fuera hasta el 2025, es otra baja que ha pesado en este tramo crucial del torneo.