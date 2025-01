José Giacone ha dejado claro que no hay espacio para la complacencia en Deportivo Saprissa tras el fracaso en el Torneo Apertura 2024, donde el equipo no logró concretar el ansiado pentacampeonato. La eliminación no solo supuso un golpe para la institución más laureada de Costa Rica, sino que también llevó al técnico argentino a tomar decisiones contundentes en busca de una renovación profunda en el plantel.

Desde su llegada al banquillo morado, Giacone ha demostrado mano firme y una visión clara para reestructurar al equipo de cara al Torneo Clausura 2025. Con una escoba simbólica, el entrenador ha iniciado una limpieza en la plantilla, priorizando la salida de jugadores cuestionados por su rendimiento y apuntando a incorporar refuerzos que puedan devolver a Saprissa al protagonismo en el fútbol costarricense.

José Giacone pasa la escoba en Saprissa

Rachid Chirino, uno de los jóvenes talentos del Deportivo Saprissa, continuará su desarrollo futbolístico en la Asociación Deportiva San Carlos, donde jugará a préstamo durante la próxima temporada. Según informó el periodista Kevin Jiménez.

El préstamo representa una oportunidad clave tanto para Chirino como para San Carlos. Por un lado, el mediocampista podrá ganar experiencia en un entorno competitivo que le permita afianzar su nivel y regresar más preparado a Saprissa.

Por otro, San Carlos suma a su plantel un jugador con proyección, velocidad y capacidad para aportar desequilibrio en ataque, características que podrían fortalecer al equipo en su lucha por objetivos importantes.

