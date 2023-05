La Selección de Panamá Sub-17, recibió una grata invitación al Torneo Canteras de América para enfrentar a las filiales de prestigiosos clubes sudamericano. Entre ellos, está el Gremio de Brasil, al que Kahir Tovares, uno de los que forma parte del plantel canalero, les anotó un golazo de chilena que le dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, muchos se preguntaron quién era el futbolista que, como si fuese rutina, le marcó de forma acrobática a uno de los clubes más importantes de Brasil. Y por ello, aquí te contaremos quién es Kahir Tovares.

Quién es Kahir Tovares

Kahir Arturo Tovares Ashburn es un lateral derecho de 17 años, nacido en Panamá. El joven defensor inició su carrera en el equipo de UDELAS FC, en el cual milita en la actualidad y disputa la Liga PROM, segunda división del fútbol panameño.

Su rendimiento y temprana edad, le han permitido formar parte de la Selección de Panamá Sub-17, la cual es dirigida por Mike Stump y además, lograron clasificarse al próximo Mundial Sub-17 que se jugará en el 2023. Al igual, cabe destacar que Tovares no ha sido un titular indiscutido en el once de La Rojita, no obstante, su nivel lo está colocando entre los favoritos del entrenador.

Este jueves 18 de mayo, la Selección de Panamá volverá a los terrenos de juego del Torneo Canteras de América y se medirá al Olimpia de Paraguay, donde, de seguro, veremos a Kahir. El ganador de dicho compromiso se clasificaría a la gran final y enfrentaría a uno entre Newells Old Boys y Gremio.