David Faitelson fue bastante polémico con un mensaje en la previa del Colombia vs. Panamá en Copa América y no se equivocó.

La Selección de Colombia demostró su poderío futbolístico y goleó con un contundente 5-0 a Panamá en un vibrante partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024. El Estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona fue testigo de una exhibición de fútbol cafetero que dejó a los aficionados extasiados y con la ilusión de una nueva conquista continental. Sin embargo, David Faitelson ya había tenido una predicción al respecto.

Con este contundente triunfo, Colombia se clasificó a las semifinales de la Copa América 2024, donde se medirá a Uruguay. La Tricolor se consolida como uno de los firmes candidatos al título y llena de ilusión a su afición. Por otro lado, Panamá se despide de su participación en el torneo en donde hubiese querido mostrar otra imagen sobre el final.

¿Qué había dicho Faitelson en la previa entre Colombia y Panamá?

Durante la previa de este compromiso entre Colombia y Panamá, David Faitelson había sido contundente con un comentario a través de su cuenta oficial de X, en donde por parte de los canaleros había recibido varias críticas, pero al final el resultado le terminó dando la razón: “Copa América 2024: Colombia debe “devorarse” a Panamá”.

Christiansen sobre Panamá

Por otra parte, Christiansen no rehuyó admitir los errores del equipo, afirmando: “No tuvimos un buen desempeño ante Colombia, y eso es algo que no podemos permitirnos contra un equipo tan bien organizado como ellos. Son uno de los favoritos para ganar el campeonato, y también tienen jugadores de calidad, especialmente en la delantera.“

Selección de Panamá – Copa América 2024

Si bien la participación de Panamá en la Copa América 2024 ha llegado a su fin, el equipo aún tiene oportunidades para mostrar su talento y potencial en próximos partidos. El liderazgo y la guía de Christiansen serán cruciales para ayudar al equipo a reagruparse, aprender de sus errores y luchar por el éxito futuro.