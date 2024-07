Con la finalización de la Copa América 2024, se termina el fútbol de selecciones en el continente americano y regresan las ligas locales. Una de ellas, es la Liga Nacional de Honduras que, en este torneo, tendrá un récord establecido por Panamá.

Es evidente que Panamá se ha convertido en el país de Centroamérica que más exporta jugadores al extranjero. Y uno de los destinos preferidos para los canaleros ha sido Honduras que, para el Apertura 2024, habrá una cantidad de panameños inédita militando en el campeonato.

Los panameños que militan en clubes hondureños

Días atrás, Diario Diez reveló que, en la historia, han llegado un total de 43 futbolistas panameños a la Liga Nacional de Honduras. Sin embargo, para el torneo venidero, se dará la mayor cantidad de canaleros jugando en la liga hondureña, al mismo tiempo.

Los siete panameños que militan en Honduras

Real España: Carlos Small y Daniel Aparicio

Victoria: Rolando Blackburn y Aldair Mackenzie

Marathón: Javier Rivera y César Samudio

Motagua: Jorge Serrano

Destacar que en el Clausura 2024 se contabilizaron cinco panameños en la Liga Nacional. Ahora, con las llegadas de Aparicio, Blackburn y Mackenzie (y la salida de Erick Rodríguez), ese registro queda superado.

Asimismo, es preciso señalar que el mercado de transferencias sigue abierto y no se descarta que pueda llegar otro canalero a Honduras. Aunque no hay que dejar de lado que, por el momento, no suena ningún refuerzo panameño para algún club Catracho.