En la reciente edición de la Copa Oro 2023, uno de los futbolistas que más destacó fue el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien recibió el galardón de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés). Con su impresionante desempeño, Carrasquilla demostró una vez más su calidad en el campo durante esta competición de selecciones de la CONCACAF, especialmente en la emocionante final contra México, donde el marcador se definió por la mínima diferencia en favor de estos últimos.

El premio al trabajo constante y sacrificio

Al ser consultado sobre su reconocimiento como MVP, Adalberto Carrasquilla expresó su satisfacción y compartió sus reflexiones en la zona mixta después del partido. “Yo creo que es el esfuerzo y el sacrificio que le he puesto por muchos años, yo creo que hoy el fútbol me recompensa a nivel personal“, afirmó el joven mediocampista de 24 años de edad. Además, agradeció a todo su equipo y cuerpo técnico por la confianza depositada en él y el esfuerzo realizado durante todo el torneo. Según sus propias palabras, sin ellos no habría sido posible alcanzar este logro.

Una mezcla de emociones

A pesar de su reconocimiento individual, Adalberto Carrasquilla también expresó sentimientos encontrados tras no lograr el objetivo final de llevar a su selección al campeonato. “La verdad que me siento un poco triste por no lograr el objetivo, pero feliz a la vez por este premio a nivel personal“, concluyó Carrasquilla, demostrando su humildad y perspectiva frente a la situación.

Elogios y próximos objetivos

Desde el primer duelo de la competición, el actual elemento del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), recibió elogios tanto a nivel nacional como internacional. Su velocidad, habilidad para recuperar balones y su contribución en asistencias desde cualquier parte del campo, lo convirtieron en un jugador destacado durante la Copa Oro 2023.

Culminada la cita máxima de la Concacaf, tanto Carrasquilla como Panamá deberán enfocar su atención en la Liga de Naciones 2023-24, que otorgará cupos a la Copa América 2024. Además, estarán también las reformadas Eliminatorias al Mundial 2026, donde el país centroamericano buscará su segunda participación en la máxima fiesta del fútbol.