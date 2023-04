La Copa Oro 2023 de Concacaf, está pronta a iniciar, el próximo 24 de junio y ya se comienza a hablar de los enfrentamientos que mantendrán las selecciones centroamericanas. Uno de ellos, es Panamá contra El Salvador, ambos ubicados en el Grupo C y que se medirán en la tercera jornada, partido que podría ser de mero trámite o que elimine a alguno de los dos equipos, dependiendo de los resultados previos.

Aunque estamos claros que un encuentro entre selecciones centroamericanas, siempre tendrá un ingrediente extra y a falta de un mes y semanas para que comience el certamen, se están calentando los compromisos. Ejemplo de esto, sucedió el pasado martes durante el programa “El Marcador”, donde el periodista, Carlos Vides, aseguró que La Selecta era una “pesadilla” para Panamá.

Luego de que el comunicador panameño, José Miguel Domínguez, expresara que La Roja está obligada a clasificar primera de grupo, Vides contestó lo siguiente: “Estás bastante desubicado, eso no es así. Dijiste 'sin problemas' y estás fuera de base. Ustedes, al igual que El Salvador, vieron el Mundial por televisión y esto es debido a que Costa Rica hizo las cosas bien y que Panamá no hizo su trabajo ante la selección salvadoreña, perdiendo en el Cuscatlán y apenas ganando 2-1 en Panamá”, inició.

Continuó asegurando que: “Hablar de que vas a pasar sin problemas en este grupo, es porque estás totalmente desubicado. Puede ser una lectura que está llamado a pasar el grupo porque clasificó al Final Four de Concacaf, pero ojo, en el último antecedente, amistoso que se terminó cancelando por una tormenta eléctrica, El Salvador iba ganando 3-2. Somos la pesadilla de Panamá ¿por qué no lo aceptan? No han ido a Mundiales por culpa de El Salvador, somos el talón de Aquiles de Panamá”, expresó.

Cabe destacar que el historial entre Panamá y El Salvador, favorece a los canaleros con 18 victorias, contra 13 de La Selecta y 9 empates en 41 choques. En cuanto a Copa Oro, se han enfrentado en 2 oportunidades, figurando 1 triunfo de La Roja y 1 empate, siendo, en la siguiente edición, el tercer compromiso que protagonizarán ambos.