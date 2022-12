Desde hace varios meses, se habñia anunciado de manera oficial que Blas Pérez volvería a Estados Unidos para defender los colores de un club de Dallas. Sin embargo, su debut se dio hasta el pasado sábado en su primera fecha del campeonato de la Major Arena Soccer League. Como en sus mejores momentos, El Ratón marcó un doblete en su debut y no dejó a deber, pese a sus 41 años.

En su jornada inaugural, Dallas Sidekicks enfrentó a Chihuahua Savage en un encuentro que terminó con triunfo de Chihuahua por 9-6 sobre el equipo donde milita el panameño. El compromiso siempre tuvo al cuadro Salvaje por encima en la pizarra, dejando el primer cuarto 3-1, el medio tiempo 5-3, el tercer cuarto 6-5 y en el último, Savage sentenció la victoria por 9-6, cuando los texanos amenzaban con empatar.

Un debut sobresaliente

A pesar de la derrota, la noche tuvo un debut sobresaliente para Blas Pérez, quien anotó un doblete que ayudó a que su equipo descontara en la pizarra y se ilusionara con poder remontar un resultado que siempre fue adverso. No obstante, el panameño no logró evitar que su conjunto no iniciara el campeonato con el pie izquierdo.

Dallas Sidekicks deberá enfrentarse a Empire en su segundo compromiso del certamen. El próximo domingo 18 de diciembre chocarán para buscar olvidarse de su primera derrota y salir de lo más bajo de la tabla de clasificaciones. Aunque cabe mencionar que Dallas apenas suma un solo partido, a diferencia de su siguiente rival, quien ya ha disputado 3 encuentros.

Goles de Blas Pérez

¿Qué es la Major Arena League Soccer?

La Major Arena Soccer League (MASL) es una liga Fútbol Rápido Profesional o como se le conoce en Sudamérica Showbol, la MASL está establecida en América del Norte y fue formada por la fusión de la MISL (Liga del Atlántico) y la PASL (Liga del Pacífico). La MASL está integrada por clubes de Estados Unidos, México y Canadá cuyos países también son miembros afiliados a la World Minifootball Federation (WMF), el órgano rector de este deporte.