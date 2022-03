El cuadro ecuatoriano y el onceno boliviano no se hicieron daño en la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

La Universidad Católica de Ismael Díaz igualó sin goles ante The Strongest en la Fase 3 de la Copa Libertadores

Universidad Católica no logró sacarle ventaja a su localía en el Estadio Atahualpa de Quito y empataron sin goles ante The Strongest. El cuadro ecuatoriano no tuvo la capacidad de romper las redes frente a un equipo que jugó con 10 futbolistas desde el minuto 36 tras la expulsión de Martín Prost. Ahora deberán conseguir su clasificación a la ronda de grupos en las alturas de La Paz.

La Universidad Católica lució superior desde la primera parte, sumando un total de 9 disparos, pero con poca precisión, debido a que solo 2 remates tuvieron dirección a puerta. La solidez en defensa de The Strongest también tomó protagonismo, evitando por primera vez que la U no anotara durante los 45 minutos iniciales en la presente edición de la Copa Libertadores.

Las ocasiones más claras del Camaratta la tuvieron Yuber Mosquera al minuto 18, luego Walter Chalá y el panameño Ismael Díaz, intentaron abrir el marcador, pero sus remates se marcharon desviados. Por su lado, los Tigres optaron por contragolpear aprovechando que los locales estaban lanzados al ataque.

La expulsión de Martín Prost al minuto 36, provocó que el Trencito Azul se arrojara aún más a la ofensiva y que los bolivianos se encerraran en su área. Sin embargo, la Universidad Católica no supo aprovechar la superioridad numérica y el cero en la pizarra se mantuvo durante el partido completo.

El encuentro finalizó con un empate sin goles con sabor amargo para los locales y con la serie abierta, deberán enfrentar a The Strongest en la siempre complicada, altura de La Paz el próximo 17 de marzo. Por el lado de Ismael Díaz, el canalero disputó los 90 minutos, tuvo 44 toques de balón, 22 pases precisos, 3 pases claves, 1 tiro fuera, 1 intercepción y 1 entrada.