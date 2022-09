Nicaragua vs. Surinam: el favorito de las casas de apuestas para el amistoso internacional

La Selección de Fútbol de Nicaragua se enfrentará a la de Surinam este jueves al mediodía en el Yanmar Stadion de Almere (Países Bajos) en un amistoso internacional que se celebrará en el marco de una Fecha FIFA, ventana donde los países aprovechan para ponerse a punto de cara a venideras competiciones.

Los pinoleros están líderes en el Grupo C de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf, posición que (en el caso de mantener tras las dos jornadas restantes) le permitirá no solo ascender a la Liga A, sino también clasificarse a la Copa Oro de 2023. Para ello deberá ganar frente a San Vicente y las Granadinas y procurar no caer en su visita a Trinidad y Tobago.

El elenco sudamericano está en la Liga A del mencionado torneo, aunque apenas pudo sumar un punto en tres presentaciones: igualó 1-1 contra Jamaica en Paramaribo, mientras que fuera de sus límites cayó 3-0 ante México y 3-1 ante los caribeños. Solo le queda un partido para evitar el descenso, aunque precisa un milagro: golear a los aztecas en Sudamérica y que estos también caigan contra los Reggae Boyz.

Para este duelo de carácter amistoso, las casas de apuestas tienen a su favorito. Según el sitio Oddsportal, con consulta hecha a la 1:08 PM, se trata de Surinam. Su victoria tiene una tasa promedio de 1,69. Esto se traduce en una inclinación interesante por ellos, aunque no del todo segura (como para un 1,3 para abajo).

El empate retribuye con 3.78 de lo apostado, mientras que el triunfo pinolero está en 4.63, improbable más no imposible. De todos modos, el fútbol escapa muchas veces a la lógica y suele traer sorpresas. ¿Las habrá esta tarde?