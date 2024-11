¡Sin miedo! Denil Maldonado envía frase desafiante a México para el juego de vuelta de los cuartos de final

Denil Maldonado finalmente se ha convertido en uno de los lideres de la Selección de Honduras, pasó de ser una joven promesa a ser un referente y capitán del equipo, algo que demostró antes del partido contra México del martes por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Maldonado dio la cara por sus compañeros y fue consultado sobre el juego en el estadio Nemesio Diez, en el que le quitó importancia a las condiciones que habrá en Toluca como la altura, además de asegurar que será una gran oportunidad para dar un golpe de autoridad.

Su opinión del México vs Honduras

“Tenemos que estar tranquilos, ya disfrutamos con nuestras familias, ahorita estamos enfocados en este partido. Creo que son partidos diferentes, hay que irse a plantar bien allá, inteligente en todos los aspectos, ellos irán con otra actitud sabiendo que están en la losa con dos goles abajo, es ahí donde entra la inteligencia y la capacidad de jugar estos partidos”, dijo.

“Hay que aprovechar esos momentos, se nos dio hace un año, pero creo de la experiencia que tenemos se aprende, iremos cautelosos, al final nosotros jugaremos el partido en cancha, lo extra futbolístico se hablará de otra manera, estamos preparados”, agregó.

Las condiciones del estadio Nemesio Diez de Toluca

“Si nos ponemos a hablar el tema de la altura, creo que va a estar para los dos. Si no me equivoco, solo Alexis Vega juega en Toluca, creo que la mayoría se pueden decir que son mexicanos, ellos no están acostumbrados a la altura, hay que trabajarlo bien, puede afectar un poco, pero hay que mejorar”, opinó.

¿Está Honduras para dar un golpe de autoridad vs México?

“Claro, siempre hay generaciones, esta es una generación que viene creciendo, sé que a veces hay procesos donde se piden resultados, ahí es donde entra la capacidad que los procesos van poco a poco, se ha ido formando una nueva camada, ahí se aporta mucho desde la experiencia, es un bonito grupo, esperamos en Dios seguir sumando”, concluyó.