Sigue la polémica: en Honduras no gustó lo que dijo Fantasma Figueroa y así se lo hicieron saber

Las palabras de Marco Antonio Figueroa no pasaron desapercibidas después de la eliminación de Nicaragua en la Liga de Naciones Concacaf. Sus dirigidos se vieron perjudicados por el empate sin goles entre Honduras y Jamaica y el Fantasma no dudó en cuestionar el espíritu de los jugadores.

“Lo primero que voy a decir del partido entre Jamaica y Honduras es que fue una vergüenza para el futbol ese juego. La verdad es una vergüenza”, aseguró el entrenador de Nicaragua con respecto al encuentro que presentaron los Reggae Boyz y la H en Kingston.

La realidad es que el empate dejó a Nicaragua fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones y su entrenador puso en duda lo que sucedió en territorio jamaiquino. En Honduras se hicieron eco de sus palabras y no dudaron en responderle.

¿Qué dijeron en Honduras sobre los dichos de Fantasma Figueroa?

El encargado de responderle al Fantasma Figueroa fue Edwin Rodríguez, futbolista de Olimpia y de la Selección de Honduras. “No lo había escuchado, pero no podes venir a hablar de dos equipos que al final dimos todo por mantener un resultado y por querer ganarlo”, apuntó el delantero.

Y argumentó que Nicaragua dependía de sí misma: “Ellos dependían de ellos mismos para clasificarse y dejaron ir dos oportunidades de local. No podes venir a culpar a dos selecciones, donde tuviste para liquidar en dos ocasiones, primero ante Jamaica y luego ante Guayana que les costó, pero lo terminan ganando por la expulsión, no podes culpar donde no hicieron el trabajo correspondiente”.

¿Contra quién jugará Honduras los cuartos de final de la Liga de Naciones?

Honduras, al igual que Jamaica, deberá esperar rival para enfrentarlo en los cuartos de final en noviembre. Será una serie de ida y vuelta, en la que primero será local y luego definirá la llave como visitante. Su contrincante no saldrá de Canadá o México, aunque debe aguardar por la finalización de la fase de grupos de la Liga de Naciones.