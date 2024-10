Reinaldo Rueda prepara un arma secreta para el partido de Honduras vs México

La Federación de Futbol de Honduras y el entrenador Reinaldo Rueda no pierden el tiempo y desde ya están enfocados en los juegos contra México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que intentarán ser semifinalistas y así meterse al Final Four.

Una de las primeras medidas que tomó la FFH y el seleccionador nacional fue definir la sede del compromiso, en el que se decidió que fuera el estadio Francisco Morazán, que se caracteriza por la cercanía de la tribuna con el terreno de juego, por lo que ejerce una gran presión, así como el calor de San Pedro Sula.

Reinaldo Rueda y su arma secreta para enfrentar a México

El entrenador de la H también comienza a visualizar su lista de convocados, es por eso que la otra semana estará haciendo el primer llamado para un morfociclo de trabajo, en el que se tiene contemplado llamar al delantero colombiano nacionalizado catracho Yustin Arboleda.

El jugador de 33 años, que milita en Olimpia y que es elegible para la Selección Nacional, ha dado a conocer su compromiso para jugar con Honduras, es por eso que Rueda lo verá en los primeros entrenos y así ser una de las opciones en el ataque para los duelos ante los aztecas.

“Yo hoy soy un hondureño más y tengo el mismo derecho que tienes tú (periodista)… No es decisión mía si voy a la Selección o no, es del cuerpo técnico que evalúa al jugador si le puede servir o no, trabajo y si existe la posibilidad voy a defender a la Selección como cualquier hondureño nacido aquí o más”, dijo en una ocasión Arboleda.

Hay que recordar que ante la marginación de Romell Quioto y la lesión de Alberth Elis, hay pocos delanteros en la H, por lo que ahora habrá más competencia con Jorge Benguché, Rubilio Castillo, Bryan Moya y Arboleda, quienes intentarán estar junto a los legionarios Antony Lozano, Bryan Róchez o Rigoberto Rivas que prácticamente son inamovibles.