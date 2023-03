Olimpia aterrizó esta tarde en Honduras, luego de la derrota ante Atlas que lo dejó fuera de la Liga de Campeones de la Concacaf. Pedro Troglio dio la cara tras ser eliminados, atendió a los medios de comunicación y lo hizo con molestia por las críticas recibidas, además también dejó en duda su continuidad cuando su contrato finalice en mayo del 2023.

“No esperábamos una cosa así, lamentablemente salió todo mal, es claro que después pueden hacer miles de conjeturas porque lo he visto, los he leído, los he escuchado y han hecho conjeturas equivocadas porque no están en las charlas técnicas mías, no saben lo que el técnico pide para ajustar un entrenador ya un equipo de fútbol. Ayer los escuchaba a ustedes los medios hondureños hablar de la digna derrota del Alajuelense que perdió 3-0 de local y ganó 2-1. Y bueno, nosotros ganamos de local y perdimos en México”, dijo Troglio.

“Nos vamos con todo el dolor del mundo porque soñábamos estar y agradecer a este cuerpo de jugadores que ha hecho creer al país que podíamos llegar muy lejos, no como siguen diciendo ustedes que el fútbol hondureño es una mierda, los jugadores hondureños han luchado una semifinal de Concacaf, han ganado en el Azteca. Este plantel ganó en territorio mexicano, no es tan simple como ustedes lo quieren demostrar, duraré lo que el tiempo me diga que tengo que durar en este país, en este club, pero me voy feliz porque tengo un gran plantel. Después de las puteadas las recibimos, no pasa nada, yo le agradezco al plantel”, agregó.

Por otra parte, el argentino habló de su futuro con el club: “Cuando vos ganas tanto, el primer paso en falso les parece anormal, les parece una locura, que sos una mierda. Se les olvida lo que se ha ganado a nivel internacional llegando una semifinal de Champions, ganando en el Azteca, le ganaste al campeón de la MLS, se olvidan rápido, acá le hiciste cuatro a un equipo mexicano, saliste campeón de Concacaf, ganaste cinco títulos. Uno como entrenador debe saber hasta dónde conviene exponer todo lo que ha conseguido y eso vamos a intentar no equivocarnos a la hora de tomar una decisión”.

“Siento que hemos tocado un techo, hemos hecho grandísimas cosas con este plantel y consideramos que este paso en falso contra un equipo mexicano, después de ganarle 4-1, si le hubieras ganado 1-0 no te dirían nada si vos perdés 3-0 allá, pero, es claro que, nosotros soñábamos con pasar y no pasamos, pero la crítica es feroz, todo lo otro se borra con el codo. Entonces a veces hay que saber también saber hasta dónde va el tiempo, es una cosa que debemos analizar cuando llegue la finalización del contrato”, finalizó.