No era Olimpia: Alex López revela los dos equipos de Honduras que rechazó antes de jugar en Olancho FC

El mediocampista Alex López ha desvelado los entresijos de su decisión de unirse a Olancho FC. El ex Liga Deportiva Alajuelense ha revelando que dos clubes de renombre en la Liga Naciona buscaron sus servicios antes de que el equipo olimpista lo hiciera.

¿Qué equipos buscaron fichar a Alex López?

En una charla con Edgar Witty de Deportes TVC, López compartió que Olancho FC fue el primer club en contactarlo después de su salida del equipo costarricense. Motagua y Marathón también mostraron interés, pero el jugador dejó claro que su palabra con los Potros, el primer equipo en expresar su interés, fue determinante en su elección.

“Sí, tuvimos algunas conversaciones con gente de Motagua. También Rolin Peña (vicepresidente de Marathón) me estuvo llamando, estuvimos charlando, pero siempre mi prioridad fue el extranjero. Potros fueron los primeros que me llamaron, soy un hombre de palabra; desde que me contactaron, les dije que les iba a escuchar, y al final estoy aquí con esta gran institución”, explicó López.

Alex dejó en claro siempre que quería analizar ofertas del exterior, pero antes ya había arreglado su contrato con Olancho en caso de que no apareciera ninguna oferta que lo atrajera. De esta manera, terminó dejando de lado a las Águilas Azules y Marathón.

A pesar de las especulaciones sobre motivaciones económicas, el seleccionado hondureño negó que su elección estuviera basada en factores financieros. Afirmó que con el presidente de Olimpia nunca hubo una oferta económica y que su decisión se basó en la honestidad y la franqueza de las conversaciones con Olancho FC.

¿Qué dijo Alex López sobre los rumores sobre su regreso a Olimpia?

“No pesó lo económico, con el presidente de Olimpia nunca hubo una oferta donde pusieran dinero, siempre fue lo que uno pretendía, con Motagua no llegamos a platicar de eso. Con Olancho fue algo directo y de frente, por eso nos decidimos venir a esta ciudad”, destacó el mediocampista.

Reinaldo Rueda, el director técnico de la selección hondureña, también influyó en la elección de López. Antes de decidir su destino, el entrenador de la Bicolor le aconsejó unirse a un equipo donde lo necesitaran y ocuparan, enfatizando la importancia de mantener un alto nivel competitivo para su continuidad en la selección.

La revelación de Alex López arroja luz sobre el proceso de la toma de su decisión y el fin de los rumores sobre por qué no volvió a Olimpia. Olancho FC, con la adición del ex Alajuelense, fortalece su plantilla y promete una temporada emocionante en la Liga Nacional de Honduras.

