Ninrod Medina, técnico de Motagua, dio su punto de vista sobre el juego ante Olancho de mañana, correspondiente a la tercera jornada de la Copa Centroamericana. El estratega habló sobre las críticas que ha recibido y de las cuales se siente tranquilo, además, también pidió a sus aficionados que cumplan con las normas de Concacaf.

“Estoy muy tranquilo, son muchos años indudablemente uno es ser humano pero qué va a pasar de que puedan comentar algo que le guste o no le guste que esté uno acá, que le guste o no le guste el equipo esas son circunstancias que lo va a vivir todo técnico y en ese sentido yo no créeme ante un dios estamos muy tranquilos nosotros estamos conscientes de toda la responsabilidad que amerita y lo que conlleva este deporte”, dijo.

Acerca del rendimiento del equipo comentó: “El grupo como tal sabe que bueno se han mostrado cosas buenas a lo largo de todo este tiempo que hemos estado acá, seguimos ahí, un resultado bueno y un resultado o un empate o una pérdida no nos va a dar o no nos va a definir una línea que queremos nosotros como técnico”.

“Seguramente para muchos seré alguien con cosas buenas, para muchos alguien malo, es parte del juego y parte de las circunstancias. Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos a lo que trabajamos, a lo que apostamos, a lo que creemos, a lo que estamos en el día a día y en base a esa línea ha sido por el cual estamos hasta hoy”, agregó.

Por último, envió un mensaje al público: “Llamamos a que puedan asistir un gran número, que lo puedan festejar sin la necesidad de la pólvora y bueno, así seguramente que queremos y creemos que la afición como tal pueda entender ese mensaje y pueda venir a disfrutar el juego de la manera más adecuada sin este tipo de acontecimientos”.