Luis Fernando Suárez reaparece ayudando a Honduras, algo que no gustará en Costa Rica

Luis Fernando Suárez es recordado en Centroamérica por haber estado con la Selección de Honduras, a la que dirigió en el Mundial de Brasil 2014 y también con el combinado de Costa Rica, a la que llevó a Qatar 2022, pero desde su paso por los ticos había estado lejos de los focos.

Aunque en las últimas horas su nombre volvió al entorno del istmo, luego que Rubilio Castillo diera a conocer que Suárez fue pieza fundamental para que se diera su fichaje por el Deportivo Pereira de Colombia, algo que sin duda será vital para el delantero que buscaba estar en una liga competitiva y que le traiga beneficio con la H.

La ayuda de Luis Fernando Suárez a Honduras

El atacante de 33 años da a conocer que el extécnico de la H y que también tuvo paso por Costa Rica apenas el año pasado, Luis Fernando Suárez, recomendó su fichaje y dio el aval para que lo contrataran, hecho que ayudó a que su fichaje fuese más fácil.

“Él fue parte muy importante en la negociación, no me tuvo en la Selección, pero pasa pendiente de Honduras y otras ligas donde me ha visto jugar. Le preguntaron si avalaba mi llegada y por ahí pasó“, aseguró.

Su fichaje por Deportivo Pereira

“Tomé la mejor decisión con la familia, llevo dos días acá, me han tratado muy bien, es un club muy serio. Te dan todo para trabajar tranquilo. Me siento bien, ahora a tratar de dar lo mejor, ponerme a tono y estar listo porque el primer partido es el domingo“, dijo Castillo.

“Sí, también pensando en la Selección era importante solventar este tema lo más pronto. Colombia es una liga muy buena, han visto todos los jugadores que han salido, ya había tenido la oportunidad de estar acá, no se pudo en aquel entonces por el conflicto por el club chino. Ahora me queda corresponder porque se generó mucha expectativa por mi llegada“, añadió.