Diego Vásquez estalla por no tener a Agustín Auzmendi en las semifinales

La Comisión de Apelaciones dio a conocer ayer que el delantero argentino Agustín Auzmendi tiene que cumplir su sanción de dos partidos, por lo que no podrá estar hoy en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Honduras de Motagua ante Olimpia, decisión que sin duda causó el enojo en Diego Vásquez.

El entrenador de las águilas fue claro en decir que se está aplicando una norma que no tiene sentido, esto porque ya se ha vivido con otros jugadores y no se toma de la misma manera, en especial porque a su punto de vista solo contra su equipo se toman medidas drásticas.

El enojo de Diego Vásquez

“Es el mismo caso de Edwin Rodríguez, lo expulsaron y solo le dieron dos partidos por una roja directa y a Auzmendi le agregan el otro artículo. También pasó lo mismo con Techera y Orellana. Primera vez en la historia que la Comisión aplica esa norma para una doble amarilla, que es el automático“, dijo.

“Necesito que expliquen por qué solo lo aplican en esta instancia, sino parece que es solo contra Motagua, si se lo ponen a demás no hay problema. Deben explicarlo, me gustaría que lo dejen claro“, agregó.

Irá por la victoria

Además, también se molestó cuando se le consultó que solo con un empate le basta con avanzar, algo que para Vásquez no debe ser así, porque su filosofía es buscar el triunfo ante cualquier rival, enfadándose porque un periodista malinterpretó unas declaraciones.

“En ningún momento iré a empatar los dos partidos, cualquiera que dijo, malinterpretó, ¿Quién va a salir a empatar? No existe eso. Siempre me cambias las cosas para ponerlo en otro sentido. Antes de UPN dije ‘quedando en los dos primeros lugares con dos empates estamos en la final, no mencioné que iba a salir a empatar, eso sí me calienta”, finalizó.