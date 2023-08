En un encuentro que carecía de trascendencia en términos de clasificación, Real España y Diriangén se enfrentaron en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2023. Ambos equipos ya habían quedado fuera de la contienda por un lugar en los cuartos de final, lo que confería al partido un aire de despedida con un resultado final de 0-0.

El estadio tuvo poca afluencia de público aurinegro, pero llegaron a ver a dos equipos que buscaban cerrar su participación en el torneo con dignidad. Desde el inicio, quedó en claro que el duelo carecería de arriesgadas ofensivas y se caracterizaría por un juego más controlado en el mediocampo, con ambos conjuntos mostrando un respeto mutuo que limitaba los espacios para la creación de oportunidades de gol.

La máquina fue la que más lo intentó por tener la tarea de jugar en condición de local, para por lo menos sumar su primer punto en la competición y recompensar a los pocos aficionados que llegaron al estadio, pero carecieron de contundencia de cara al marco contrario.

Con el pitido final, el marcador en blanco reflejó la realidad de dos equipos que, a pesar de mostrar esfuerzo y voluntad, no lograron romper el equilibrio en el marcador. Aunque el empate no tuvo repercusiones en la clasificación, permitió a ambas escuadras cerrar su participación en el torneo con un resultado justo, aunque carente de emociones fuertes.

Real España y Diriangén prácticamente disputaron un encuentro de trámite, que al final no dejó muchas emociones, esto en cierta parte comprensible luego que ambos ya supieran que estaban eliminados.