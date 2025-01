Un uruguayo levanta la mano para ser convocado por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena está sumando complicaciones con algunos de los elementos habituales de la Selección de Guatemala, siendo el caso más significativo el del portero Nicholas Hagen, quien sufrió una fractura y que pone en alerta a todos de cara a los siguientes juegos.

ver también Luis Fernando Tena sufre la lesión de otro de sus incondicionales en la Selección de Guatemala

En el caso de la portería hay una gran incógnita y en las últimas horas han surgido nombres como el de Kevin Moscoso o Luis Morán, pero también el del costarricense Minor Álvarez, aunque de última hora se sumó uno inesperado, el del uruguayo Rubén Darío Silva.

Pide ser convocado por Luis Fernando Tena

“Mi representante fue notificado, por medio de él se ha dado esa información y ayer me llegó que existía la posibilidad, él me lo comentó, a ver que pasas si es verdad o no, solo queda esperar y en mi caso continuar trabajando”, dijo Silva.

Publicidad

Publicidad

“No tengo nada por el momento, pero por medio de mi representante me llegó la información, pero yo sé que esto es claro que es por trabajo, pero obvio que me ilusiona, no le puedo cerrar la puerta a esa opción, por lo que si se da estaría encantado y lo haría con toda alegría porque soy un guatemalteco más”, opinó.

Sobre las opciones de ser llamado mencionó: “Hay buen nivel de porteros en Guatemala, para mi es un plus, yo no ocupo plaza de extranjero en la Liga Nacional, desde hace un tiempo soy un guatemalteco de manera oficial y me ilusiona ser llamado a la selección nacional”.

Publicidad

ver también No hay paz en Guatemala: Nicholas Hagen le da la peor noticia a Luis Fernando Tena

“Personalmente no me han hablado, pero me ha llegado información, espero sea verdad, pero si no tengo que seguir trabajando, ahora me debo a Marquense y mi rendimiento es vital para ser considerado por el entrenador”, concluyó.