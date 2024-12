Desde la llegada de Ronald González al banquillo de Comunicaciones FC, José Contreras ha enfrentado un cambio radical en su situación dentro del equipo. El mediocampista, quien había sido una pieza clave bajo el anterior cuerpo técnico, perdió la titularidad.

Esta situación generando dudas y especulaciones entre la afición sobre las razones detrás de esta decisión. González parece estar apostando por un esquema táctico diferente que privilegia otras características en la zona media del campo, dejando a José Contreras en un rol secundario.

ver también Un pupilo de Ronald González en Costa Rica consuma su fracaso en el futbol de Guatemala

La decisión de relegar a Contreras al banquillo no solo responde a un cambio de estilo de juego, sino también a la búsqueda de mayor intensidad en el mediocampo. El nuevo técnico ha priorizado a jugadores que cumplen con un perfil más físico y dinámico, algo que puede haber desplazado al experimentado mediocampista.

¿Se va José Contreras de Comunicaciones?

“Son decisiones técnicas y hay que respetarlas. Ronald González vino, movió el equipo porque obviamente no veníamos bien, los resultados no se estaban dando. Movió las piezas necesarias y resultó. Uno como jugador siempre quiere estar pero también hay que aceptar que las cosas ahora están saliendo bien y en el momento que me toque entrar trataré de hacerlo de la mejor manera“, aseveró José Contreras sobre su actualidad en Comunicaciones.

José Contreras – Comunicaciones

A pesar de la frustración que esta situación puede generar, José Contreras ha mostrado profesionalismo y paciencia. Durante sus declaraciones, dejó claro que sigue trabajando para aprovechar las oportunidades que se le presenten y recuperar un lugar en el once titular.

Publicidad