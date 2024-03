Rubio Rubín le envió un mensaje a Arquímides Ordóñez sobre su decisión de jugar o no para Guatemala

La Selección de Guatemala ya se encuentra entrenando en Estados Unidos, en donde jugará mañana, 18:30, contra Ecuador en el Red Bull Arena. Luego de la práctica, en la que no estuvo Luis Fernando Tena, Rubio Rubín habló con los periodistas.

Al delantero del Querétaro de México le consultaron por la situación de Arquímides Órdoñez. El juvenil del FC Cincinnati ha rechazado la convocatoria de la Azul y Blanco con la excusa de que todavía no definió si representará a los chapines o al combinado estadounidense.

Rubín contó que vivió una situación muy similar a la que está pasando el mediocampista ofensivo. Además, aseguró que su colega puede ser muy importante para el máximo objetivo de la sele: clasificar a la próxima Copa del Mundo 2026.

¿Qué dijo Rubio Rubín sobre Arquímides Ordóñez?

Rubio Rubín declaró sobre Arquímides Ordóñez: “Me tocó mucho tiempo porque crecí en Estados Unidos desde la Sub 14 hasta la sub23. No sé como está con el su mentalidad, estamos para respaldarlo para que se venga a unir a nuestro equipo. Queremos que venga a respaldarnos y ayudarnos a ir al Mundial 2026″.

Luego, agregó que tiene una gran relación con él y que esperará por la determinación que tome: “Yo lo ayudo y he hablado con él. Al fin del día, el tiene su decisión en las manos. Está joven, voy a estar aquí como un amigo y él ya tomará su decisión“.

¿Cuándo disputará Guatemala el segundo amistoso en Estados Unidos?

Luego de enfrentar a Ecuador, la Selección de Guatemala se cruzará ante Venezuela. El duelo será el domingo, 24 de marzo, a las 16:00 (Horario de Centroamérica) en el Shell Energy Stadium.

