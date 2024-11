Nuevo problema en Guatemala: la tajante decisión que tomaron Luis Fernando Tena y Gerardo Paiz

La Selección de Guatemala sorpresivamente no tendrá participación en la fecha FIFA de noviembre, después de haber quedado eliminada en la Liga de Naciones Concacaf . Los Chapines no pudieron concretar ningún encuentro amistoso y finalmente se decidió que no haya convocatoria.

Además de esta decisión que sin dudas afectará al ritmo de juego de la Azul y Blanco, Luis Fernando Tena, en conjunto con Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, tomó una postura con respecto a uno de los asistentes de su cuerpo técnico.

La polémica decisión que tomaron Tena y Paiz en la Selección de Guatemala

De acuerdo a la información de Ciudad Deportiva, tanto el entrenador como el presidente de la Federación dialogaron acerca de la continuidad de Marvin Cabrera, también entrenador de la Sub-20, quien había sido apartado de su cargo temporalmente y tenía los días contados en la Fedefut.

Luis Fernando Tena y Gerardo Paiz, en la última reunión que tuvieron, acordaron enviar a Cabrera finalmente a la Sub-17 como asistente técnico. De esta manera, no lo despedirán como tenían pensado hacerlo anteriormente y ahora deberán renovarle el contrato para que continúe ligado a Guatemala.

Con este problema ya resuelto, Tena y Paiz ahora se compraron otro. El entrenador de la Sub-17, Rigoberto Gómez, no tiene una buena relación con Marvin Cabrera. Por eso, podría ser un gran conflicto para el seleccionado juvenil si es que ambos no llegan a un acuerdo. Habrá que esperar para saber cómo evolucionará esta historia.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Guatemala?

La próxima vez que Guatemala vea acción será en la fecha FIFA del mes de marzo, en la cual jugará el repechaje para acceder a la Copa Oro 2025. Se medirá contra uno de los perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, que se llevará a cabo durante esta fecha FIFA.

