La Selección de Guatemala tuvo una semana para el olvido luego de ser goleada 3-0 por Costa Rica y con esto fue eliminado de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, fracasado así en su intento por estar en los cuartos de final y hasta hoy hubo una luz al final del túnel.

Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico se vieron afectados en esta Fecha FIFA de octubre por las bajas por lesión, las cuales fueron de elementos de confianza y que al final incidió en hacer unos cambios en la nómina de última hora.

José Carlos Martínez, Carlos Mejía, Kenderson Navarro, José Morales, Alejandro Galindo y Esteban García fueron futbolistas que no pudieron estar, mientras en el caso del Pancha se resintió en la primera parte del compromiso ante Guyana.

Municipal da buenas noticias a Guatemala

El cuerpo médico de los rojos dio a conocer que en el caso de Martínez, García y Navarro están totalmente recuperados de sus lesiones, por lo que se reportan listos para volver con su club y por ende también para el siguiente duelo que tenga la azul y blanco.

Por otra parte, en el caso de Morales irá volviendo a jugar poco a poco, luego de sufrir una molestia muscular hace semanas y que a pesar de eso fue convocado por Tena, pero no jugó porque no estaba al 100%, mientras que ahora tendrá más tiempo para recuperarse.

Y con Alejandro Galindo el tema es más delicado, aunque no ha existido un diagnóstico oficial se estima que no jugará por varias semanas y deberá ir poco a poco para no recaer, en especial porque tras tener un esguince de rodilla el mes pasado se apresuró su regreso.