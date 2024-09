La mala noticia de Willy Olivera y que Comunicaciones no quería escuchar antes del Clásico

Comunicaciones logró una victoria agónica por 1-0 este miércoles por la noche en el Estadio Cementos Progreso. El conjunto de Willy Olivera se quedó con los tres puntos ante Achuapa con un gol de Erick Lemus en el último minuto que le permitió subirse a lo más alto de la tabla de la Liga Nacional.

Los Cremas acumulan 13 puntos producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota en seis partidos disputados. Dejaron atrás a Xinajabul, que era el líder del Apertura hasta ayer con 12 unidades, y llegan en buena forma al Clásico del próximo domingo ante Municipal.

A pesar de la felicidad por el triunfo, Willy Olivera habló luego del partido que ganaron sus dirigidos y dejó muy malas noticias para el conjunto crema pensando en el duelo ante Los Rojos en tierras estadounidenses.

¿Qué dijo Willy Olivera sobre el Clásico ante Municipal?

El entrenador de Los Cremas fue consultado en la conferencia de prensa sobre el duelo del domingo y confesó que tendrá varias complicaciones para el amistoso que se llevará a cabo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

“Tenemos el equipo con muchos jugadores que están lesionados, sentidos y otros que no pueden viajar por el tema del visado. Incluso hay integrantes del cuerpo técnico que no pueden viajar por las visas, pero no es excusa para nosotros”, reveló el técnico uruguayo respecto a las dificultades que presentará Comunicaciones.

¿Cómo está el historial entre Comunicaciones y Municipal?

Este domingo se celebrará una nueva edición del Clásico entre Los Cremas y Los Rojos. Este tendrá la particularidad que se llevará a cabo en los Estados Unidos. La última vez que se enfrentaron entre sí fue el pasado 5 de mayo por la vuelta de las semifinales del Clausura. Fue 3-0 para Municipal en Él Trébol.

En cuanto al historial entre ambos, cabe resaltar que hay una gran paridad en el acumulado. Este partido será el Clásico 331: en los 330 que se jugaron 114 fueron para Comunicaciones y 110 para Municipal, mientras que en los otros 106 igualaron.