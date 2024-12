Golpe para Comunicaciones: el jugador que Luis Fernando Tena quiere para Guatemala

La Selección de Guatemala se está preparando para afrontar el 2025, uno de los años más importantes para el país en el ámbito futbolístico. Esto se debe a que se estarán jugando la clasificación al Mundial 2026.

En este sentido, Luis Fernando Tena ha estado observando a nuevos jugadores para las próximas convocatorias. Y uno de los apuntados es un exfutbolista que pasó por Comunicaciones.

Jorge Aparicio, el apuntado de Tena

El mediocampista guatemalteco Jorge Aparicio es uno de los jugadores que Luis Fernando Tena considera clave para reforzar a la Selección. Se trata del jugador que se ha convertido en el refuerzo estelar de Xelajú MC para la temporada 2024-25 de la Liga Nacional de Fútbol a mediados de este año, equipo que se encuentra en la definición del Torneo Apertura 2024.

Jorge Aparicio estaría convocado en el microciclo de dos semanas que planea Tena para enero del 2025. Serán días de preparación en los cuales el entrenador podrá observar a todos los jugadores.

Es importante destacar que Jorge Aparicio no se fue bien de Comunicaciones. “Hay muchos sentimientos encontrados por todo lo que había vivido en mi club anterior, por la manera en que me trataron, trataron de hacerme de menos y quedar como el malo, cuando realmente no pasó nada”, comentó el mediocampista sobre su paso por la institución Crema en una reciente entrevista.

Aparicio ha demostrado su capacidad en el campo y su determinación para superar adversidades. Su incorporación al microciclo de Tena no solo fortalece al equipo, sino que también ofrece una segunda oportunidad para demostrar su valía y contribuir al éxito de la Selección de Guatemala en su camino al Mundial 2026.

