Comunicaciones ha tenido un destaco Clausura 2023. Los dirigidos por Willy Coito Olivera solo tuvieron una derrota, ganaron 7 partidos y empataron 6. Están segundo, detrás de Municipal, pero con dos fechas menos que los Rojos.

Debido a este gran momento, los Cremas tienen la posibilidad de cerrar la clasificación a los cuartos de final en esta fecha 17 del Clausura 2023. Lo harían faltando 7 partidos para que termine su participación en la fase regular.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar en esta jornada?

Los Cremas deberán vencer a Guastatoya, en el partido que se disputará este domingo 9 de abril a asl 11:00 AM. Este resultado solo no alcanza, pero si no ganan no habrá manera de guardarse la clasificación en el bolsillo.

En caso de vencer a Los Pechos Amarillos, los comandados por Willy Coito Olivera tendrán que poner un ojo en el juego de Achuapa ante Municipal. Necesitarán una victoria de su máximo rival para que sea imposible que puedan bajar del octavo puesto en las fechas que restan.

En caso de que pierda Achuapa y gane Comunicaciones, los Ceballeros quedarán a 15 puntos con 6 fechas por disputarse. Iztapa es el equipo que está en el octavo puesto, último en pasar a cuartos, está a 14 puntos de Cremas. Al cruzarse el octavo y noveno en la última fecha, se quitarán puntos por lo que no podrán alcanzar a los Cremas.