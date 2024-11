Se acabó la espera: Nathan Ordaz recibe la noticia que define su futuro en la MLS

Nathan Ordaz tuvo una gran temporada tanto a nivel clubes como en seleccciones, en la que se destaca su estreno internacional con la Selección de El Salvador. El delantero nacido en Estados Unidos y nacionalizado salvadoreño hizo su debut ante Bonaire el 21 de marzo en un encuentro amistoso que finalizó 1-1.

El atacante que pertenece a Los Ángeles FC tuvo una campaña con cierta regularidad con el equipo angelino, ya que, a pesar de tener 20 años y ser uno de los más jóvenes de la plantilla, sumó más de mil minutos en este 2024.

A pocos días de la fecha del final de temporada, Ordaz no tenía confirmado su futuro en el equipo que se coronó campeón de la US Open Cup y que significó su primer título para su carrera. Sin embargo, en las últimas horas revelaron qué pasará con el jugador de la Selección de El Salvador en 2025.

Se acabó la espera para Nathan Ordaz

A través de sus canales oficiales, Los Ángeles FC confirmó que Nathan Ordaz continuará en el primer equipo para la próxima temporada luego de haber hecho su debut oficial en 2023. Será su tercera campaña al frente del plantel superior de la franquicia angelina.

Además, Los Ángeles tomó la decisión de renovarle el contrato al delantero Adrian Wibowo, los defensores Sergi Palencia y Eddie Segura, y los porteros Hugo Lloris y David Ochoa.

Las bajas de Los Ángeles que benefician a Nathan Ordaz

Con respecto a los jugadores que no continuarán en la próxima temporada, hay tres que no seguirán y que ayudarán a que Nathan Ordaz tenga más minutos de juego, debido a que juegan en la misma posición. Tanto Carlos Vela, Luis Muller como Kei Kamara no renovarán sus vínculos y dejarán de pertener a Los Ángeles.

