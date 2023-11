El partido de México ante Honduras sigue dando de que hablar a pesar de haber pasado unos días, en especial por el trabajo del árbitro salvadoreño Iván Barton, quien desde el martes ha estado en el ojo del huracán y ha sido objeto de cuestionamiento, en especial en el país catracho.

Diario Diez entrevistó al exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, quien no se guardó nada en criticar a Barton, asegurando que hizo un mal trabajo en los 90 minutos, pero no solo para los hondureños, también en el caso de los mexicanos que se vieron afectados por algunas decisiones.

¿Qué opina del trabajo de Iván Barton en el México vs Honduras?

“Muy malo el arbitraje, pero yo hablo del trabajo de los primeros 90 minutos, la conducción es malísima, el control disciplinario, ¡bueno!, todo el mundo le gritó, hasta los que traían las cervezas en las tribunas”, dijo Ramos.

“Todos los jugadores le gritaron, no pudo controlar la indisciplina del juego. Sabes qué estoy viendo de Iván, a ese árbitro que regresa de un Mundial y se cree el mejor del Mundo, es un soberbio, es la verdad, lo vi sobrado, como diciendo: ‘este partido no es de mi categoría’”, agregó.

Sobre qué es lo que más le crítica al salvadoreño comentó: “El partido se le escapó de las manos, hubo faltas claras que no sancionó para los dos equipos. Creo que menospreció el partido y perdió el control total”.

¿Cree que el arbitraje estuvo inclinado hacía México?

“A mí no me parece que estuvo muy localista. El trabajo fue muy malo para las dos selecciones, dejando de sancionar faltas a favor de Honduras y de México. No es porque sea mexicano, pero no vi un arbitraje totalmente localista”, finalizó.

Iván Barton es considerado uno de los mejores árbitros de Concacaf, en especial luego de su trabajo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, que le ha generado recibir varios nombramientos importantes a nivel internacional.

