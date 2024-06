La Selección de El Salvador no pudo empezar de peor manera la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, esto luego de empatar sin goles ante su similar de Puerto Rico en el estadio Cuscatlán, resultado que sin duda alguna es catastrófico y que causó molestia en los aficionados.

La Selecta cayó en el Grupo F del camino mundialista, algo que sin duda hizo pensar de manera positiva a sus seguidores y medios de comunicación, quienes aseguraban que tenían todo para avanzar, pero por el momento parece que la situación será más complicada.

El partido

El encuentro no fue nada fácil, incluso los boricuas mostraron una actitud ofensiva en varias ocasiones buscando hacer daño en el marco de Mario González, incluso en los primeros 15 minutos se hacía pensar lo peor en el reducto deportivo.

Con juego fuerte e incluso recurriendo a las faltas, los salvadoreños tomaron la iniciativa, pero eso no les bastó porque las pocas opciones que tuvieron no hubo contundencia, como los disparos de Narciso Orellana, así como la opción más clara que tuvo Christian Martínez que no aprovechó su chance.

Empate

Los salvadoreños siguieron intentando, sumaron hombres de ataque en la segunda parte, incluido Francis Castillo quien le cambió la cara al estilo de juego, pero al final no sirvió de nada porque no se logró el objetivo de anotar y con esto se decretó el 0-0.

El Salvador llegó 23 partidos consecutivos sin ganar, racha que ya está llegando a dos años y ahora le tocará pensar en dejarla atrás cuando el domingo a las 13:00 horas visite a San Vicente y Las Granadinas.