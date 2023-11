La Selección de El Salvador sigue sin salir del bache en el que cayó desde el año pasado y hoy sumó un juego más sin ganar luego de empatar 1-1 en su visita a Curazao, en un partido amistoso que se disputó en tierras caribeñas y el cual apenas pudo equilibrar.

¿Cómo fue el juego?

Los locales fueron los que tomaron la iniciativa desde el principio, poniendo intensidad y verticalidad, poniendo en aprietos a los defensores rápidamente, lo que provocó que los curazaleños se pusieran a ganar apenas al minuto tres.

El primer tanto llegó cuando los caribeños recuperaron un balón en el centro del campo, donde luego apareció Juninho Bacuna que con velocidad le ganó a los centroamericanos y al entrar al área definió para hacer el 1-0 en el marcador.

Los salvadoreños no se encontraban en pocas palabras sufrieron y era cuestión de tiempo para que cayera el segundo, aunque en el borde del descanso se equilibraron las fuerzas y eso provocó que los locales disminuyeran la intensidad de sus ataques.

¿Cómo fue el empate?

La segunda parte fue más pareja, ambos intentaron buscar el objetivo de la anotación, hubo una cierta mejora de los de Rubén De La Barrera y en una de las últimas jugadas del compromiso empataron los carteles.

Al minuto 80, La Selecta jugaba en territorio rival, cuando Steven Vásquez asistió a Harold Osorio y este con una buena definición puso el 1-1 que al final fue definitivo en territorio caribeño.

El Salvador aún no sabe que es ganar desde hace más de un año, ahora con la dirección técnico de Rubén De La Barrera se esperaba una mejora, pero todavía no triunfa en sus dos juegos dirigidos.

