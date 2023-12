La liga salvadoreña tuvo como campeón al mejor equipo de la sección regular de la competencia. A pesar de ciertas dudas en la postemporada, lograron cerrar con un gran rendimiento en la definición.

Águila se coronó para cerrar el año de manera fantástica. Un elemento primordial en esa misión fue Ernesto Corti, preparando al equipo. El entrenador comentó en una entrevista con el programa ‘El Güiri Güiri al Aire’ cuál es el jugador al que le ve mejor futuro en su carrera.

El jugador que eligió no fue alguien que jugó siempre como titular: “MelvinCartagena se tiene que ir del fútbol salvadoreño, si no, se lo va a comer el fútbol de acá. Si viene alguien de afuera a pedirme un jugador yo le nombro.”

Corti menciona el jugador que más lo sorprendió

El torneo en El Salvador vio a su equipo dominando la tabla de posiciones regular. Si bien tenía la ventaja para los partidos finales, las series anteriores a la final lo tuvieron ganando por apenas un gol en el marcador global de las confrontaciones a doble partido.

La valoración que eleva la tarea de Corti al frente del equipo es que Águila tuvo su rendimiento más destacado en su despedida del año, con un 3-0 inapelable contra el Jocoro para proclamarse ganador en El Salvador.

Corti mencionó otro nombre por su experiencia: “Darwin Cerén fue un jugador que me sorprendió en el torneo. Entendí por qué estuvo tantos años en la MLS porque no es fácil jugar ahí. En líneas generales, todo el grupo estuvo comprometido durante el torneo, pero sí me sorprendió lo suyo.”

Cerén se transformó rápidamente en un jugador muy importante de la alineación para Corti en Águila a pesar de llegar hace un año. Su presencia en el mediocampo es algo que será determinante para mantenerse.