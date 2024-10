Bruno Porzio, periodista de El Salvador, explicó el motivo por el cuál no votó a Vinicius Júnior para ser el ganador del Balón de Oro 2024.

Bruno Porzio explica por qué no votó a Vinicius para el Balón de Oro 2024 y aumenta la indignación en Madrid

El pasado lunes, en una ceremonia celebrada en el emblemático Teatro de Châtelet de París, Rodrigo Hernández se alzó con el Balón de Oro 2024. El mediocampista del Manchester City superó en la votación a Vinicius Júnior, quien era considerado uno de los grandes favoritos para ganar el prestigioso galardón individual.

La decisión ha generado gran controversia, especialmente entre los aficionados del Real Madrid, quienes esperaban que el delantero brasileño se llevara el premio en esta oportunidad. Y desde ese momento fueron apuntados distintas figuras internacionales que no votaron al joven futbolista.

En este contexto, el reconocido periodista deportivo Bruno Porzio, panelista de El Gráfico TV y el Güiri Güiri al Aire, explicó los motivos por los cuales decidió no votar a Vinicius como favorito en la gala del Balón de Oro. Su explicación ha incrementado aún más la indignación en Madrid.

Las declaraciones de Bruno Porzio

Bruno Porzio, periodista de El Salvador, explicó los motivos por los cuales no votó al delantero de Brasil: “Vinicius definitivamente no ha dado señas de tener buen fair play,” declaró. Y agregó: “No lo voté porque es un jugador que se reduce a un espacio limitado dentro del terreno de juego. Es un jugador importante, pero para mí esta vez se destacó más Jude Bellingham.”

Para Porzio, incluir a Vinicius en las posiciones inferiores del ranking no era una opción viable. “Para ponerlo en el puesto ocho, nueve o diez era mejor no ponerlo, no le iba a servir de mucho”, afirmó, defendiendo su postura de omitir al brasileño de su lista de votaciones.

Más allá del primer puesto que fue para Jude Bellingham, el periodista colocó en segunda posición a Erling Haaland, tercero a Toni Kroos, cuatro al argentino Lautaro Martínez y quinto a Dani Olmo. El top 10 lo completaron Hakan Calhanoglu, Rodri, Florian Wirtz, Phil Foden y Rúben Dias.

La explicación de Porzio ha generado un debate encendido entre los aficionados y analistas deportivos, quienes cuestionan los criterios de votación en el Balón de Oro en esta oportunidad del periodista de El Salvador. Su nombre se volvió uno de los más comentados en España desde la revelación de votos.