Vocero de Alajuelense no se guarda nada y le contesta a directivo del Saprissa

El cruce entre los protagonistas de la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa ya ha superado a los jugadores. Además de las indirectas que se tiran los futbolistas, ahora se sumaron los directivos y parece un enfrentamiento de no acabar.

Quien se sumó ahora fue Gustavo Chinchilla, gerente general del equipo Morado. El directivo respaldo a Vladimir Quesada por su frase de “todos contra Saprissa” y decidió salir a tirarle un dardo directo a los Manudos.

“Por política personal y del Saprissa no me refiero a declaraciones personales, mucho menos de don Marco Vázquez, en el tanto sigan existiendo esas declaraciones, que tratan de condicionar a los árbitros. Los aficionados de ese equipo no merecen ese tipo de declaración, eso lo oíamos en los setentas y ochentas, es el fútbol añejo, es el tipo de actividad que es un monumento a la mediocridad”, declaró Chinchilla.

El vocero de Alajuelense, Marco Vázquez, habló con La Teja y le dio su respuesta al directivo del Saprissa. Primero lo destacó como persona, pero no dejó pasar la oportunidad para criticar de forma directa sus dichos y al máximo rival de la Liga.

Marco Vázquez le respondió al gerente general de Saprissa.

¿Qué fue lo que contestó Marco Vázquez a Chinchilla?

“Conozco a Gustavo, para mí es un gran profesional y una buena persona, lo que pasa es que se enoja y se lo toma personal entonces me ataca a nivel personal, pero el tema no soy yo, él dice de todo, pero no responde a la consulta que yo hago, si existe un reglamento diferente para jugadores como Mariano Torres que hacen lo que les da la gana en una cancha”, comenzó declarando Vázquez.

Y concluyó: “No entiendo bien a que se refiere Gustavo al hablar de los 70 y 80, ya que es una época de grandes dirigentes del Saprissa y de la Liga. Ahora, si a lo que se refiere es que en esos años, mientras él jugaba a las bolinchas y al ATARI con sus amigos, ya habíamos algunos de nosotros dando los primeros pasos en el futbol, estoy de acuerdo con él”.