Mientras la Selección de Costa Rica pasa un muy mal momento y debuta con derrota ante Panamá en la Copa Oro 2023, Keylor Navas disfruta de sus vacaciones. El guardameta del PSG se está recuperando de su lesión y, por eso, no está presente en la máxima competición de CONCACAF a nivel selecciones.

La semana pasada, el portero estuvo en el Centro de Eventos Pedegral para ver el concierto del artista mexicano Christian Nodal. Lo que iba a ser una noche de tranquilidad con sus amigos, terminó en un escándalo y una muy dura acusación por parte de un periodista de espectáculos, quien aseguró haber sido amenazado.

Luis Miguel Rojas, del programa De Boca en Boca, contó lo que vivió con el legionario: “Yo estaba como en una parte más privada, solo, sin camarógrafo y sin nada y veo que vienen puros futbolistas, Bolaños, Saborío, Andrea Salas, Keylor Navas, bueno ahí yo tengo los videos. Entonces yo hecho a grabar, pero todo el mundo estaba grabando ahí, era como gente de la producción, entonces yo tengo el teléfono encendido y hago como ‘Hola, ¡Pura vida!'”.

Y agregó: “Me dijo: ‘para un momento’ y yo dejé de grabar. Me dice, si vas a grabar a una persona, primero tienes que preguntarle si está de acuerdo. Yo: ‘Bueno, perdón. Discúlpeme’, y ¿Saben qué me dijo?, me dice: ‘Vas a borrar todos los videos, esos que acabas grabar, todos los vas a borrar’, y yo los borré. Luego me exige: ‘Enséñeme el teléfono, a ver’ y yo le dije: ‘ya los borré’ y contesta: ‘Ahora vas a ir a eliminados y vas a borrar los videos’“.

Keylor no quería que se viralice esa situación, debido a que iba a sufrir un aumento de las críticas que ya venía teniendo. Pese a que su ausencia con la Sele es por temas físicos, a los aficionados no le gusta verlo divertirse mientras Costa Rica sigue hundiéndose en sus crisis futbolística.