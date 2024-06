El volante David Guzmán ha conmocionado a la afición del Deportivo Saprissa con un emotivo mensaje que ha dejado a todos preguntándose sobre su futuro en el club. Celebrando sus 22 años defendiendo los colores morado y blanco, expresó su orgullo por su ADN morado, generando una oleada de especulaciones sobre una posible despedida.

En una reciente entrevista con FUTV, Guzmán, quien acaba de conquistar el título número 40 para el club y el tetracampeonato, se mostró visiblemente emocionado y reflexivo sobre su trayectoria en los Morados. Sus palabras parecían referirse al fin de la historia entre él y el equipo.

¿Qué fue lo que dijo David Guzmán?

“Primero Dios, me falta uno para alcanzar al señor Edgar Marín, todos son importantes y especiales y lo que más quiero es llegar a ser el más ganador, me falta poquito, pero me falta mucho“, comenzó declarando Guzmán y, hasta ese momento, no había dudas de su continuidad.

Con 11 títulos en su haber, está a solo uno de igualar el primer puesto como máximo coleccionista de títulos en la historia del Deportivo Saprissa. Luego de esta frase, realizó un posteo agradeciendo estos años jugando y la gente pensó en un fin de ciclo.

El posteo de David Guzmán

“Mucho ADN, orgullosamente un trabajo de muchos años. 22 años en la institución que me ha dado todo a mí y a mi familia. Gracias Dios”, puso el mediocampista. Los comentarios se llenaron de pedido para que continúe representando a su club.

David Guzmán se ha convertido en un referente para el equipo y la afición, no solo por su desempeño en el campo, sino también por su liderazgo y compromiso con los valores del club. En la lista de los jugadores de Saprissa con más títulos, Guzmán comparte el segundo lugar con Heriberto Rojas, Fernando Fernández y Víctor Cordero, todos con 11 títulos.

Lista de jugadores de Saprissa con más títulos

Édgar Marín – 12 David Guzmán – 11* Heriberto Rojas – 11 Fernando Fernández – 11 Víctor Cordero – 11

(*Único jugador activo)

El mensaje de Guzmán ha resonado profundamente entre los seguidores del club, muchos de los cuales han compartido sus lágrimas y mensajes de apoyo en redes sociales, agradeciendo al jugador por su inquebrantable dedicación y esperando con ansias verlo alcanzar y quizás superar el récord de Marín. Sin embargo, la naturaleza de sus palabras también ha dejado un aire de incertidumbre, llevando a algunos a preguntarse si este podría ser el preludio de una despedida.