Saprissa vs Herediano hoy EN VIVO: a qué hora y dónde ver la final de vuelta | Primera División de Costa Rica

Este domingo tendrá lugar la final de vuelta entre Saprissa y Herediano, la cual podría terminar de definir al campeón de este torneo Apertura 2023. Los Morados podrían forzar el tricampeonato, mientras que el Huracán Rojiamarillo necesita ganar la serie para forzar la gran final.

Saprissa vs Herediano: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

El juego entre Saprissa y Herediano se jugará hoy, 17 de diciembre de 2023 a las 5 pm en el estadio Ricardo Saprissa. Este importante match que puede definir al campeón o forzar la gran final se podrá ver EN VIVO en FUTV.

Para este juego, la terna arbitral estarán encabezada por Juan Gabriel Calderón. Sus asistente número 1 será Juan Carlos Mora, mientras que el asistente número 2 será Osvaldo Luna. En el puesto de cuarto árbitro estará Steven Madrigal.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano viene con la obligación de ganar. El duelo de ida lo perdieron por 2-1 lo cual pone muy difícil su situación porque deben ganar en el Ricardo Saprissa, un recinto donde claramente no es fácil obtener la victoria.

Sin embargo, no tienen alternativa ya que de no ganar la serie, Morados obtendrán el tricampeonato. Por si fuera poco, no podrán contar con Orlando Galo y Fernán Faerron debido a sendas sanciones.

¿Cómo llega Saprissa?

Claramente llegan en una posición muchísimo más cómoda. Saben que tan sólo les alcanza un empate para poder coronarse como tricampeones. El juego de ida fue victoria por 2-1 en territorio de Herediano, y ahora la definición será en el propio feudo.

Los Morados podrían lograr el tricampeonato luego de más de 12 años que no suceda, siendo los últimos en lograrlo Alajuelense en 2011. Para este juego, la principal duda es Gerald Taylor, el cual no estuve presente en el match de ida por una molestia en su rodilla.

Saprissa vs. Herediano: último partido entre ambos

El último juego entre ambo fue el que tuvo lugar hace unos días, más concretamente el pasado jueves 14 de diciembre. En esa oportunidad fue victoria como visitantes de Saprissa por 2-1 con el doblete de Warren Madrigal. Para Herediano marcó el tanto del descuento Allan Cruz.