Todavía se sienten las esquirlas que desprendió la última actuación de la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, donde cayó 4-0 frente a New England Revolution en la ida de los octavos de final y, salvo un milagro, prácticamente firmó su eliminación.

Una de las voces autorizadas que expresó su malestar fue Rolando Fonseca. Fiel a su estilo, el máximo goleador costarricense de la historia atizó contra Andrés Carevic y casi todo el onceno que saltó al terreno de juego del Gillette Stadium. Aunque le apuntó específicamente a un jugador: Joel Campbell.

¿Qué dijo Rolando Fonseca de Joel Campbell?

El ex delantero del Arsenal jugó 60 minutos ante los Revs, aunque su rendimiento no estuvo a la altura. Fue señalado por haber fallado una ocasión clara en el inicio del juego y regresar caminando al área cuando perdió la marca de Nick Lima en el primer gol. Algo que “Rolo” Fonseca no le perdonó.

“Campbell es una lágrima en la Liga, para mí Joel no era de arranque ayer y no está en su momento físico. Joel viene pagando las consecuencias de tantos partidos seguidos, pero también se tienen que ver el carácter y la entrega”, dijo en diálogo con Teletica Radio.

“La Liga tiene la culpa de exponer a un jugador de esa manera. Sabía lo que contrataba, lo trajo con todo ese marketing, pero Joel no puede tirarse toda la responsabilidad de este equipo, no estaba en condiciones. ¡Cuánto tiene de no hacer una pretemporada”, añadió.

Por esta razón, cuestionó su titularidad. Algo que, según él, no hubiera sucedido en el equipo de 2002: “La figura era Hernán Medford y Guimarães sentó a todo a todo el equipo y nos dijo: ‘Yo nada más les voy a solicitar dos valores: respeto y confianza por las decisiones que yo tome como técnico. Sea quien sea el nombre que usted tenga, su récord, su historial, respete las decisiones que yo voy a tomar'”.

“Nunca se me va a olvidar, jugábamos el 6 de enero. Adivine quién fue el primero en ir a la banca: el señor Hernán Medford. ¿Sabe por qué no podía hacer ‘carita’? Porque los valores eran para todos, todos somos iguales. El problema que sucede hoy en la Liga es que hay que poner a los ‘rayados’. Pareciese que tengo que poner por obligación a Campbell aunque esté pasando un mal momento”, aseguró.

¿Cuántos goles lleva Joel Campbell en 2024?

Joel Campbell lleva 4 goles con Alajuelense en 11 partidos, contando Liga Promérica y Concachampions. En total jugó 835 minutos, a los que se suman los 25′ que disputó en el triunfo 2-0 de la Selección de Costa Rica sobre El Salvador.

