La directiva de Deportivo Saprissa ha tomado una decisión que marcará un antes y un después en la temporada. Tras la estrepitosa derrota por 3-2 en La Cueva ante Puntarenas, el club anunció que Vladimir Quesada dejará de ser el entrenador del primer equipo.

El presidente morado, Juan Carlos Rojas, tomó cartas en el asunto luego de una derrota que dejó a los tibaseños sin el invicto de 30 partidos en su estadio y que rompió una racha de 11 años sin perder contra Puntarenas en casa. Además, la caída permitió a los porteños cortar una mala racha de 19 partidos sin victorias en el torneo nacional, haciendo que la derrota fuera aún más humillante para el Saprissa.

Ariel Rodríguez no dudó en defender a Vladimir Quesada

Uno de los que no esquivó el micrófono tras la catástrofe fue Ariel Rodríguez, quien se detuvo en la zona mixta a compartir sus impresiones. Cuando aún no se conocía la decisión de la directiva, el experimentado delantero expresó que despedir a Quesada no sería lo mejor para el equipo.

“La afición de Saprissa tiene toda la razón, pero me encantaría saber qué es lo que nos falta. Hemos trabajado para ganar, pero algo está fallando“, se sinceró el Samurai, desconcertado ante la situación del equipo.

Vladimir Quesada no seguirá en Saprissa (Imago).

Rodríguez aseguró que lo que Saprissa requería era una autocrítica profunda y no necesariamente un cambio en la dirección técnica: “Sabemos que la presión de la gente es respetable, pero creo que no podemos tirar a la borda todo el trabajo que hemos hecho. Debemos seguir hasta el final,” señaló.

La advertencia del Samurai que Juan Carlos Rojas prefirió ignorar

El histórico goleador no dudó en hacer una advertencia: las decisiones que se tomen ahora podrían traer consecuencias: “Si se toman decisiones con la cabeza caliente, pueden surgir problemas mayores,” disparó.

“En diciembre, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, aunque tengamos contratos. Lo más importante es la institución; nosotros pasamos, pero el club queda”, concluyó Ariel Rodríguez.

Con la salida de Vladimir Quesada, Saprissa queda en una situación compleja, y los jugadores se enfrentarán a la difícil tarea de levantar el nivel para demostrar que el cambio en la dirección puede dar resultados en el corto plazo.