En una reciente entrevista en el programa matutino de Columbia Deportiva, Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, abordó varios temas candentes. Entre todos ellos, la razón detrás de la decisión del club de no fichar a Johan Venegas, uno de los jugadores más destacados del fútbol costarricense.

Las declaraciones del directivo despejaron muchos rumores y ofrecieron una perspectiva clara sobre las decisiones estratégicas del equipo rojiamarillo. Luego de que se hablara de que era por problemas entre parte de la plantilla con Alajuelense, salió aclarar que fue por otro motivo.

¿Por qué Jafet Soto rechazó fichar a Johan Venegas?

En sus comentarios, Jafet Soto dejó claro que la decisión de no fichar a Johan Venegas no se basó en ningún tipo de problema personal o conflictos previos entre jugadores. Hizo hincapié que es más algo desde el punto de vista económico y de un puesto sobrepobaldo.

“No, no, letra menuda no sé tanto, Robert Garbanzo es el que ha manejado más el tema, pero si hablamos por la parte de presupuestos que me corresponde, no es posible tenerlo en el equipo“, explicó Soto, refiriéndose a las limitaciones financieras del club.

Johan Venegas fue rechazado por Jafet Soto. (Foto: La Nación)

Y luego, aclaró que es un puesto sobrepoblado en este momento en Herediano: “Estamos muy completos en la ofensiva con Marcel Hernández, José ‘Tepa’ González, Francisco Rodríguez, Yendrick Ruiz y todos los jugadores que podemos tener por ahí”.

¿Qué dijo sobre el posible problema entre Johan Venegas y Fernán Faerron?

“Eso no tiene nada que ver con la decisión. Aquí evaluamos el desempeño, el aporte potencial al equipo y, claro, el aspecto financiero. No hay más que eso”, aseguró Jafet Soto ante el periodista de Columbia Deportiva y su pregunta sobre este problema entre jugadores.

Para terminar, el presidente de Herediano elogió la trayectoria de Venegas: “Es un gran jugador, me tocó llevarlo a la Selección Nacional en el 2011 cuando estaba en Santos y nadie lo conocía, se lo recomendé a Ricardo La Volpe. La verdad muy contento por la carrera que ha tenido, pero en este momento me parece que estamos muy completos en la ofensiva“.