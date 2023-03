Este jueves, luego de la paliza que Los Angeles FC le propinó a Alajuelense en el juego de ida de octavos de final de Concachampions, varios de los protagonistas dieron su criterio de lo que sucedió en la cancha y de lo que esperan para el juego de vuelta.

Uno de ellos fue el líder de la defensa manuda, el veterano Giancarlo González, quien atendió la prensa luego del pitazo final, y aunque su rostro no mostraba alegría por el resultado, en su discurso intentó explicar lo ocurrido y al final fue algo más que optimisita.

Optimismo en medio de la decepción

“Es difícil el resultado, porque nosotros teníamos otras aspiraciones en nuestra casa y en esta serie de 180 minutos, no pudimos desarrollar el fútbol que estamos acostumbrados, obviamente el rival juega e hizo una presión buena, no dieron tiempo de tratar la pelota como lo veníamos haciendo y de ahí que no pudimos sacar ventaja” señaló el dos veces mundialista.

Pero el Pipo fue más allá y se niega a dar por terminada la serie.

“Es difícil es digerir, pedir disculpas a la afición y la verdad que duele, estamos comprometidos para sacar la serie, sabemos que es difícil pero si LAFC pudo meter tres aquí, nosotros podemos meter tres allá en Los Ángeles” concluyó el capitán manudo.

Para el experimentado defensor, no es momento de bajar los brazos y pese a tener todo en contra con un 3 a 0 en contra y jugar como visitantes la próxima fecha, González envía un mensaje a la afición.

“Esta serie aún está abierta, no se ha terminado, tenemos que ir a jugar allá, va a ser difícil pero quedan 90 minutos y yo confío en la Liga, confío en el trabajo que hacemos, confío en que si salimos allá y podemos hacer nuestro fútbol y podemos meter un gol en los primeros minutos va a ser un partido diferente” concluyó el Pipo.

El juego de vuelta será el próximo miércoles 15 de marzo en Los Angeles.