"Pesó lo económico": Guimaraes no lo quiso y hoy ya no está en Alajuelense

El club Alajuelense continúa con la reestructuración de su personal en distintas áreas. Recientemente se confirmó la salida de Juan Carlos Herrera, quien durante cinco años estuvo a cargo de la preparación física del primer equipo, previo a la llegada del entrenador Alexandre Guimaraes. Herrera también desempeñaba funciones como jefe del departamento de Ciencias del Deporte.

Tras la salida del técnico argentino, Juan Carlos Herrera continuó en Alajuelense liderando el área de preparación física en la cantera y ligas menores. Sin embargo, a finales de junio, el club decidió prescindir de sus servicios, según lo expresado por el propio Herrera en una entrevista con La Teja.

Juan Carlos Herrera y su salida de Alajuelense

Con su salida, Alajuelense habría prescindido de esta plaza y departamento, según cree Herrera, pues es un puesto que se habría creado para él.

Juan Carlos Herrera – Alajuelense

“Supongo que el tema económico pesó con toda la inversión que están haciendo ahora, todo eso pesa. Posiblemente, la intención es cerrar la plaza, la verdad no me consta, no me dijeron ni tampoco lo pregunté”, comentó Juan Carlos Herrera.

Liga Deportiva Alajuelense

“Es una junta directiva, no cuenta solo un presidente y al final ellos deciden. Con la llegada del nuevo director de liga menor, la gerencia deportiva y no sé bien, porque no sé qué estarán pensando; seguro piensan que puedan estar bien así“, sentenció Juan Carlos Herrera.