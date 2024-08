El Club Sport Herediano sufrió una dolorosa derrota este domingo al caer 3 a 1 en su visita al Club Sport Cartaginés por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024.

Los dirigidos por Walter “Paté” Centeno llegaron a este encuentro con el ánimo en alto tras haber vencido a Deportivo Saprissa en el clásico, pero no lograron mantener el impulso y fueron superados por los brumosos.

Los goles de Dylan Flores, Leonardo Loria y Marco Ureña, quien ahora lidera la tabla de goleadores con cinco tantos, sepultaron las aspiraciones del Team, que acumula 8 puntos en seis partidos y se encuentra en la sexta posición del campeonato.

La impaciencia de la afición y de la dirigencia

Tras el partido, Paté Centeno no ocultó su frustración por el resultado y habló sobre la presión que enfrenta tanto de la dirigencia encabezada por Jafet Soto como de la afición herediana.

“Duele no puntuar, un equipo como Herediano no puede darse el lujo de no haber podido ganar de visita en este Torneo de Apertura”, comentó el entrenador florense.

Paté Centeno sufrió un nuevo golpe (Imago).

“Lo que nos pide nuestra dirigencia y la afición es que mejoremos”, expresó el estratega rojiamarillo, reconociendo la obligación a la que se enfrenta junto a sus jugadores.

Paté Centeno no pierde la fe

“La posición en la tabla no es la que queremos, no trabajamos para eso, duele. Refleja la tabla, una de las cosas que más he atacado en el inicio es que no merecemos esto porque nuestra afición nos exige más, soy consciente de eso“, añadió Paté.

“Estamos teniendo nuestro bache ahora, y si podemos levantarnos y mejorar en goles, porque el partido se gana con goles, el equipo se puede fortalecer al final del campeonato“, concluyó Centeno, quien aún no pierde la ilusión de remontar en el Torneo Apertura 2024.